В Закарпатской и Львовской областях – самая дорогая аренда жилья в Украине

В мае 2025 года самые высокие цены на аренду жилья зафиксированы в Закарпатской и Львовской областях.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Детали

По данным статистики, средняя стоимость аренды жилья в Закарпатской области составляла 11 тысяч 956 гривен, а во Львовской – 11 тысяч 824 гривны. Это значительно превышает средний показатель по стране, который в мае достиг 7 тысяч 504 гривен.

Для сравнения, в Киевской области средняя стоимость аренды составляла 6 тысяч 204 гривны, а в Одесской – 9 тысяч 659 гривен. По сравнению с апрелем 2025 года цены на аренду в Закарпатье выросли на 68 гривен, а во Львовской области – на 52 гривны. Аналитики связывают высокие цены с сочетанием туристической привлекательности, более безопасной ситуации в регионе и растущим спросом на жилье со стороны внутренне перемещенных лиц.

Дополнительно

Рост арендных ставок также наблюдается в Ивано-Франковской (8 тысяч 477 гривен), Черновицкой (8 тысяч 295 гривен) и Тернопольской (7 тысяч 631 гривна) областях. Все эти регионы объединяет расположение на западе страны, а также умеренный уровень безопасности.

Справка

Данные предоставлены Государственной службой статистики Украины по результатам обследования стоимости потребительских товаров и услуг в регионах. Анализ охватывает динамику изменений между апрелем и маем 2025 года.

Напомним

Украинцам нужно 5-7 лет, чтобы купить однокомнатную квартиру, откладывая всю зарплату. В прифронтовых городах, таких как Херсон, этот срок менее двух лет.

В январе-марте 2025 года в Украине введено в эксплуатацию 2292 тыс. м² жилья, лидерами стали Киевская, Львовская и Одесская области. Это свидетельствует о восстановлении страны.