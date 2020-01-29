У Єврокомісії закликали Україну продовжити впровадження рекомендацій Венеціанської комісії щодо мовного закону
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства і розширення Олівер Варгеї наголосив на впровадженні усіх рекомендацій Венеціанської комісії щодо мовного закону для захисту прав національних меншин в освітньому процесі. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Олівера Варгеї під час прес-конференції у вівторок за участі віце-президента Єврокомісії Жозепа Борреля та Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука після засідання Ради асоціації "Україна-ЄС" у Брюсселі.
”Ми підтвердили необхідність забезпечення поваги до прав, якими вже користуються особи, які належать до національних меншин. У цьому контексті ми відзначили кроки, вжиті Україною, щоб втілити рекомендації Венеціанської комісії, і наголошуємо на необхідності повністю впровадити ці рекомендації”, - заявив єврокомісар.
Нагадаємо, у своєму висновку Венеціанська комісія розкритикувала мовний закон України.
В свою чергу, мовний омбудсмен заявила, що Україна буде дослухатися до рішення Венеціанської комісії та розгляне всі їхні побажання.