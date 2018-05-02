У тернопільському парку бив фонтан зі стічних вод
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. На Співочому полі у Тернополі після грози утворився фонтан зі стічних вод. Про це повідомив користувач Facebook Роман Івасечко на своїй сторінці у соцмережі, передає УНН.
"В файнім місті Тернопіль на Співочому полі 1.05.2018 утворився фонтан після грози зі стічних вод... Було вражаюче видовище, несподівано очевидцем якого я став", – написав свідок.
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Нагадаємо, у Києві на мосту Патона сталася аварія на інженерних мережах "Київенерго". Так, з асфальту бив фонтан води. Через аварію рух транспорту по мосту частково обмежили.
Як раніше повідомляв УНН, вулиці англійського містечка Веднсбері затопило через прорив водопровідної труби при монтажі нових електричних кабелів. Внаслідок події ніхто з місцевих мешканців не постраждав.