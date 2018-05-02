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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В тернопольском парке бил фонтан из сточных вод

Киев • УНН

 • 12427 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. На Певческом поле в Тернополе после грозы образовался фонтан из сточных вод. Об этом сообщил пользователь Facebook Роман Ивасечко на своей странице в соцсети, передает УНН.

В тернопольском парке бил фонтан из сточных вод

"В файном городе Тернополь на Певческом поле 1.05.2018 образовался фонтан после грозы из сточных вод... Было потрясающее зрелище, неожиданно очевидцем которого я стал", - написал свидетель.

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Напомним, в Киеве на мосту Патона произошла авария на инженерных сетях "Киевэнерго". Так, с асфальта бил фонтан воды. Из-за аварии движение транспорта по мосту частично ограничили.

Как ранее сообщал УНН, улицы английского городка Веднсбери затопило из-за прорыва водопроводной трубы при монтаже новых электрических кабелей. В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал.

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