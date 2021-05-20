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У світі зроблено понад 1,5 млрд щеплень від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. По всьому світу використано вже понад 1,5 млрд доз вакцин від коронавірусу. Про це свідчать дані порталу Ourworldindata, що відслідковує статистику по різним глобальним проблемам, передає УНН.

У світі зроблено понад 1,5 млрд щеплень від COVID-19

Деталі

Відзначається, що цей показник може не відповідати кількості людей, які пройшли повну вакцинацію від COVID-19, оскільки одні вакцини припускають введення двох доз, а інші — однією.

Згідно з наведеною статистикою, в Китаї зроблено майже 422 млн щеплень. Це — найвищий показник у світі. Далі слідують США — 274 млн, ЄС — 199 млн, Індія — 183,8 млн, Великій Британії — 56,9 млн щеплень.

Ситуація з щепленням в Україні

Тим часом в Україні, принаймні однією дозою вакцини від коронавірусу, вакцинували вже майже 995 тисяч людей. При цьому повний курс вакцинації пройшли понад 37 тисяч осіб.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

До кінця року Україна вже гарантовано повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз — AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Окремо на безоплатній основі в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 млн доз вакцин.

В Україну вже доставили 1 млн 215 тис. доз вакцин компанії Sinovac, 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи СOVAX в країну прибули 367 тис. AstraZeneca-SKBio і майже 240 тис. доз Pfizer (з урахуванням поставок 18 травня).

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