У столиці поліція виявила порушення у 20 гральних закладах

КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Києві напередодні поліція виявила порушення у 20 гральних закладах. Загалом було вилучено понад 400 одиниць комп’ютерної техніки з встановленим програмним забезпеченням симуляції азартних ігор. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.