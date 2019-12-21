У столиці поліція виявила порушення у 20 гральних закладах
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Києві напередодні поліція виявила порушення у 20 гральних закладах. Загалом було вилучено понад 400 одиниць комп’ютерної техніки з встановленим програмним забезпеченням симуляції азартних ігор. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
"У результаті вжитих працівниками Управління департаменту стратегічних розслідувань міста Києва та співробітників територіальних управлінь столичної поліції заходів було виявлено порушення у 20 об’єктах грального бізнесу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що незаконні заклади діяли у різних районах столиці.
"Загалом вилучено 428 одиниць комп’ютерної техніки з встановленим програмним забезпеченням симуляції азартних ігор, 32 ігрових автомати, та 6 одиниць іншого грального обладнання. Крім того, були вилучені гральні столи, фішки та грошові кошти", - зазначається в повідомленні.
Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук 20 грудня дав доручення поліції почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу, а ДФС - організувати перевірки їх ліцензій.
Після цього голова МВС Арсен Аваков доручив поліції до 16 години 20 грудня припинити роботу гральних закладів.
Було виявлено 179 закладів, де надавалися послуги з грального бізнесу. Їхню діяльність припинено. При цьому вилучено 2,3 тисячі одиниць комп’ютерної техніки. Загалом обладнання на суму близько 50 млн грн.
Це сталося після того, як ВР провалила легалізацію грального бізнесу. На це рішення відреагував Президент України Володимир Зеленський.