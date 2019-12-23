У США заявили про готовність посилити санкції проти Росії у разі потреби

КИЇВ. 23 грудня. УНН. США готові посилити санкції щодо Росії, якщо вона посилить ескалацію на сході України. Про це сказав тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор під час години запитань, відео якої було оприлюднене на сторінці посольства США в Україні у Facebook, передає УНН.