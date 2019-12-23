У США заявили про готовність посилити санкції проти Росії у разі потреби
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. США готові посилити санкції щодо Росії, якщо вона посилить ескалацію на сході України. Про це сказав тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор під час години запитань, відео якої було оприлюднене на сторінці посольства США в Україні у Facebook, передає УНН.
"США ввели нові санкції (щодо РФ – ред.) минулого тижня. Як ви знаєте, росіяни намагались збудувати трубопровід з Росії до Німеччини в обхід України. У США подумали, що це – не дуже хороша ідея – це збільшить залежність Європи від російського газу. І через це Україна б втратила близько 3 млрд доларів на рік", - зазначив Тейлор.
Він нагадав, що Сенат Конгресу США схвалив раніше законопроект про оборонний бюджет на 2020 фінансовий рік, який зобов’язує адміністрацію ввести санкції щодо російських газопроводів “Північний потік-2” і “Турецький потік”. 11 грудня за документ проголосувала Палата представників. У минулу п’ятницю його підписав президент країни Дональд Трамп, і він набув чинності.
"Це демонструє, що США готові накласти більше санкцій, якщо це буде необхідно. США збережуть санкції щодо Росії, доки вона продовжуватиме вести війну на Донбасі, і США збережуть санкції щодо Росії, поки вона незаконно окуповує Крим. І, якщо Росія зробить подальші кроки, щоб надіслати більше військових (на Донбас – ред.), посилить бойові дії, тоді ми, скоріш за все, накладемо більше санкцій", - наголосив дипломат.
Як повідомляв УНН, Трамп підписав військовий бюджет США з допомогою для України і санкціями проти російських газопроводів.
Після цього, 21 грудня, підрядник російського газопроводу "Північний потік-2" - швейцарська компанія Allseas - призупинила виконання робіт.