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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У разі визнання "Л/ДНР" Росія де-факто і де-юре вийде з Мінських домовленостей – Кулеба

У разі визнання "Л/ДНР" Росія де-факто і де-юре вийде з Мінських домовленостей – Кулеба

Київ • УНН

 • 31352 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. У разі офіційного визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" Росія де-факто і де-юре вийде з Мінських домовленостей. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Щодо можливого визнання російською Думою так званих Л/ДНР, хочу ще раз нагадати незмінну позицію України. У разі ухвалення рішення про визнання Росія де-факто і де-юре вийде з Мінських домовленостей з усіма супутніми наслідками. Ми вже попередили про цю позицію наших партнерів", - сказав міністр.

Контекст

Минулого місяця депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли в Державну думу РФ проект постанови звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані "Донецьку і Луганську народні республіки".

У документі пропонують внести до порядку денного Держдуми на лютий питання про визнання "Л/ДНР".

Згодом у Держдумі заявили, що готові обговорити внесений раніше проект постанови.

Як стало відомо напередодні, Держдума Російської Федерації у вівторок, 15 лютого, в межах рейтингового голосування розгляне два варіанти постанови Про звернення до президента Росії Володимира Путіна про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР".

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