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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Відправлять Путіну або на "довивчення": Держдума РФ завтра ухвалить один із двох проектів постанови "про визнання ДНР/ЛНР"

Відправлять Путіну або на "довивчення": Держдума РФ завтра ухвалить один із двох проектів постанови "про визнання ДНР/ЛНР"

Київ • УНН

 • 33458 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Держдума Російської Федерації у вівторок в рамках рейтингового голосування розгляне два варіанти постанови Про звернення до президента Росії Володимира Путіна про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР". Про це написав у своєму Telegram-каналі спікер Держдуми В'ячеслав Володін, пише УНН.

Цитата

“Відбулося засідання Ради Державної Думи. На завтрашнє пленарне засідання винесли на розгляд дві постанови Про звернення до Президента Росії про необхідність визнання ДНР і ЛНР, які будуть обговорюватися на альтернативній основі", — повідомив спікер Держдуми.

Деталі

За словами Володіна, різниця в документах полягає в тому, що:

- Перша - Постанова негайно після прийняття направляється Путіну.
— Друга — для вивчення і відгуків направляється в МЗС Росії та інші урядові структури, після чого можна буде повернутися до її розгляду.

"Прийнятий буде той варіант, який при рейтинговому голосуванні набере найбільшу кількість голосів", — повідомив Володін.

Додамо

Раніше сьогодні стало відомо про те, що партія "Єдина Росія" слідом за КПРФ внесла на розгляд Держдуми проект постанови, в якому пропонується направити президенту РФ звернення про необхідність "визнати ЛНР і ДНР".

Контекст

Минулого місяця депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли в Державну думу РФ проект постанови заернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані "Донецьку і Луганську народні республіки".

Документом пропонується включити до порядку денного Держдуми на лютий питання про визнання "Л/ДНР".

Пізніше в Держдумі заявили, що готові обговорити внесений раніше проект постанови.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що можливе визнання ОРДЛО з боку Російської Федерації стане "повним виходом Росії з Мінських домовленостей.

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