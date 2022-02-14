Відправлять Путіну або на "довивчення": Держдума РФ завтра ухвалить один із двох проектів постанови "про визнання ДНР/ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Держдума Російської Федерації у вівторок в рамках рейтингового голосування розгляне два варіанти постанови Про звернення до президента Росії Володимира Путіна про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР". Про це написав у своєму Telegram-каналі спікер Держдуми В'ячеслав Володін, пише УНН.
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“Відбулося засідання Ради Державної Думи. На завтрашнє пленарне засідання винесли на розгляд дві постанови Про звернення до Президента Росії про необхідність визнання ДНР і ЛНР, які будуть обговорюватися на альтернативній основі", — повідомив спікер Держдуми.
Деталі
За словами Володіна, різниця в документах полягає в тому, що:
- Перша - Постанова негайно після прийняття направляється Путіну.
— Друга — для вивчення і відгуків направляється в МЗС Росії та інші урядові структури, після чого можна буде повернутися до її розгляду.
"Прийнятий буде той варіант, який при рейтинговому голосуванні набере найбільшу кількість голосів", — повідомив Володін.
Додамо
Раніше сьогодні стало відомо про те, що партія "Єдина Росія" слідом за КПРФ внесла на розгляд Держдуми проект постанови, в якому пропонується направити президенту РФ звернення про необхідність "визнати ЛНР і ДНР".
Контекст
Минулого місяця депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли в Державну думу РФ проект постанови заернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані "Донецьку і Луганську народні республіки".
Документом пропонується включити до порядку денного Держдуми на лютий питання про визнання "Л/ДНР".
Пізніше в Держдумі заявили, що готові обговорити внесений раніше проект постанови.
При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що можливе визнання ОРДЛО з боку Російської Федерації стане "повним виходом Росії з Мінських домовленостей.