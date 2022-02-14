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Отправят Путину или на "доизучение": Госдума РФ завтра примет один из двух проектов постановления “о признании ДНР/ЛНР”

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Госдума Российской Федерации во вторник в рамках рейтингового голосования рассмотрит два варианта постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину о признании так называеемых “ДНР” и “ЛНР”. Об этом написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет УНН.

Цитата

“Состоялось заседание Совета Государственной Думы. На завтрашнее пленарное заседание вынесли на рассмотрение два постановления об обращении к Президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР, которые будут обсуждаться на альтернативной основе”, — сообщил спикер ГД.

Детали

По словам Володина, разница в документах заключается в том, что:

— первое постановление незамедлительно после принятия направляется Путину.
— второе — для изучения и отзывов направляется в МИД России и другие правительственные структуры, после чего можно будет вернуться к его рассмотрению.

“Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберёт наибольшее количество голосов”, — сообщил Володин.

Добавим

Ранее сегодня стало известно о том, что партия “Единая Россия” вслед за КПРФ внесла на рассмотрение Госдумы проект постановления, в котором предлагается направить президенту РФ обращение о необходимости “признать ЛНР и ДНР”.

Контекст

В прошлом месяце депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые “Донецкую и Луганскую народные республики”.

Документом предлагается включить в повестку дня Госдумы на февраль вопрос о признании “Л/ДНР”.

Позже в Госдуме заявили, что готовы обсудить внесенный ранее проект постановления.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что возможное признание ОРДЛО со стороны Российской Федерации станет "полным выходом России из Минских договоренностей.

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