У Президента відповіли, чи буде Україна купувати найновіші зразки озброєння

Коментуючи, чи буде Україна купувати найновіші зразки озброєння для фронту, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що зараз є інвестиції в український ВПК – дрони, балістику. Київ готовий купувати американську зброю.

Про це він повідомив в Instagram, передає УНН.

Деталі

На запитання, чи буде Україна купувати найновіші зразки озброєння для фронта, Єрмак відповів:

В нас зараз є інвестиції в наш ВПК. Наші дрони, наша балістика, наші Богдани та інші технологічні речі. Президент, говорив - ми готові купувати американську зброю. Для нас важливі ППО Patriot, наприклад

Окрім того, Єрмак прокоментував, чи є сенс в міжнародному праві.

Давайте будемо чесними, росія робить все, щоб міжнародного права в класичному розумінні не існувало. Як тільки ми пройдемо етап і зламаємо агресію автократій, міжнародне право за нового світового порядку буде сильнішим - вважає Єрмак.

Raytheon подвоює виробництво Patriot в Європі через війну в Україні

Доповнення

25 червня на полях саміту НАТО президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб США надали Україні системи ППО Patriot, проте наголосив, що вони також потрібні і Америці, і Ізраїлю.

Президент України Володимир Зеленський поділився деталями зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 25 червня. Зокрема, сторони обговорили закупівлю американських систем ППО для прикриття українських міст, можливе співвиробництво дронів.

Трамп коментуючи зустріч із Зеленським заявив, що не говорив з ним про припинення вогню й повідомив, що український лідер був люб'язний.