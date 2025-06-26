У Президента ответили, будет ли Украина покупать новейшие образцы вооружения
Киев • УНН
Украинский ВПК получает инвестиции, но Киев подтвердил, что готов покупать оружие у США. Также в Офисе Президента отметили, что придет время, и агрессия автократий будет сломлена, а международное право станет сильнее.
Комментируя, будет ли Украина покупать новейшие образцы вооружения для фронта, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что сейчас есть инвестиции в украинский ВПК – дроны, баллистику. Киев готов покупать американское оружие.
Об этом он сообщил в Instagram, передает УНН.
Детали
На вопрос, будет ли Украина покупать новейшие образцы вооружения для фронта, Ермак ответил:
У нас сейчас есть инвестиции в наш ВПК. Наши дроны, наша баллистика, наши Богданы и другие технологические вещи. Президент говорил - мы готовы покупать американское оружие. Для нас важны ПВО Patriot, например
Кроме того, Ермак прокомментировал, есть ли смысл в международном праве.
Давайте будем честными, россия делает все, чтобы международного права в классическом понимании не существовало. Как только мы пройдем этап и сломаем агрессию автократий, международное право при новом мировом порядке будет сильнее
Raytheon удвоит производство Patriot в Европе из-за войны в Украине19.06.25, 12:54 • 21532 просмотра
Дополнение
25 июня на полях саммита НАТО президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы США предоставили Украине системы ПВО Patriot, однако подчеркнул, что они также нужны и Америке, и Израилю.
Президент Украины Владимир Зеленский поделился деталями встречи с президентом США Дональдом Трампом 25 июня. В частности, стороны обсудили закупку американских систем ПВО для прикрытия украинских городов, возможное совместное производство дронов.
Трамп, комментируя встречу с Зеленским, заявил, что не говорил с ним о прекращении огня и сообщил, что украинский лидер был любезен.