У Президента ответили, будет ли Украина покупать новейшие образцы вооружения

Комментируя, будет ли Украина покупать новейшие образцы вооружения для фронта, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что сейчас есть инвестиции в украинский ВПК – дроны, баллистику. Киев готов покупать американское оружие.

Об этом он сообщил в Instagram, передает УНН.

Детали

На вопрос, будет ли Украина покупать новейшие образцы вооружения для фронта, Ермак ответил:

У нас сейчас есть инвестиции в наш ВПК. Наши дроны, наша баллистика, наши Богданы и другие технологические вещи. Президент говорил - мы готовы покупать американское оружие. Для нас важны ПВО Patriot, например

Кроме того, Ермак прокомментировал, есть ли смысл в международном праве.

Давайте будем честными, россия делает все, чтобы международного права в классическом понимании не существовало. Как только мы пройдем этап и сломаем агрессию автократий, международное право при новом мировом порядке будет сильнее - считает Ермак.

Raytheon удвоит производство Patriot в Европе из-за войны в Украине

Дополнение

25 июня на полях саммита НАТО президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы США предоставили Украине системы ПВО Patriot, однако подчеркнул, что они также нужны и Америке, и Израилю.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился деталями встречи с президентом США Дональдом Трампом 25 июня. В частности, стороны обсудили закупку американских систем ПВО для прикрытия украинских городов, возможное совместное производство дронов.

Трамп, комментируя встречу с Зеленским, заявил, что не говорил с ним о прекращении огня и сообщил, что украинский лидер был любезен.