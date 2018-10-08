У поліції запевнили, що інспектори не зможуть втручатися у роботу TruCam

"Важливим аспектом є сама система і прилад TruCam, який дозволяє нам говорити про те, що є запобіжники проти якихось можливих зловживань. По-перше, прилад містить у собі спеціальну систему шифрування даних, тобто не можливим є втручання у ті данні, які створені за допомогою даного приладу. Інспектор не має доступу і не зможе видалити будь-які моменти самостійно, а також прилад містить лічильник зафіксованих правопорушень, і наші відділи моніторингу будуть постійно контролювати це питання. Тобто, відповідність кількості зафіксованих правопорушень і притягнень до відповідальності", - підкреслив Білошицький.

Нагадаємо, у патрульній поліції розповіли, як працює радар TruCam.

Як повідомляв УНН, з 8 жовтня патрульна поліція починає використовувати радари вимірювання швидкості TruCam.