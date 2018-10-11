У Нью-Йорку узаконили третю стать в офіційних документах

Мер Нью-Йорка на початку жовтня провів публічне обговорення про те, чи варто додати до свідоцтва про народження графу X до пункту про стать. До цієї категорії пропонують відносити людей, які не ідентифікують себе ані чоловіком, ані жінкою.

Згідно з новими правилами, батьки зможуть обирати для своєї дитини графу Х, а також дорослі матимуть змогу змінювати стать у своєму свідоцтві про народження без відповідного дозволу лікаря-спеціаліста.

Нове законодавство, яке дозволить вказувати в офіційних документах третю стать, набуде чинності з 1 січня 2019 року. Крім Нью-Йорка, як зазначається, третю стать запровадили штати Орегон, Каліфорнія, Вашингтон, Нью-Джерсі.

Як повідомляв УНН, Федеральний конституційний суд Німеччини дозволив вносити до реєстру про народження "третю стать".