В Нью-Йорке узаконили третий пол в официальных документах
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Нью-Йорке разрешили гражданам указывать в официальных документах третий пол, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Мэр Нью-Йорка в начале октября провел публичное обсуждение того, стоит ли добавить в свидетельство о рождении графу X к пункту про пол. К этой категории предлагают относить людей, которые не идентифицируют себя ни мужчиной, ни женщиной.
Согласно новым правилам, родители смогут выбирать для своего ребенка графу Х, а также взрослые смогут менять пол в своем свидетельстве о рождении без соответствующего разрешения врача-специалиста.
Новое законодательство, которое позволит указывать в официальных документах третий пол, вступит в силу с 1 января 2019 года. Кроме Нью-Йорка, как отмечается, третий пол ввели штаты Орегон, Калифорния, Вашингтон, Нью-Джерси.
Как сообщал УНН, Федеральный конституционный суд Германии разрешил вносить в реестр о рождении "третий пол".