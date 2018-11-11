У Нью-Йорку госпіталізували учасника групи Aerosmith

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Гітарист і бек-вокаліст рок-групи Aerosmith Джо Перрі відчув себе погано під час виступу в Нью-Йорку і був доставлений до лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на інтернет-портал TMZ.