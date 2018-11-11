У Нью-Йорку госпіталізували учасника групи Aerosmith
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Гітарист і бек-вокаліст рок-групи Aerosmith Джо Перрі відчув себе погано під час виступу в Нью-Йорку і був доставлений до лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на інтернет-портал TMZ.
Як він відзначає, інцидент мав місце в суботу ввечері в спортивно-розважальному комплексі Madison Square Garden у нью-йоркському районі Манхеттен. Перрі вийшов на сцену, щоб виступити з американським піаністом Біллі Джоелом. Повертаючись у гримерку, Перрі втратив свідомість. Прибулі медики протягом 40 хвилин намагалися привести його до тями, у результаті музиканта забрали на носилках.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екс-учасника гурту 3 Doors Down засудили до 10 років в’язниці
За даними TMZ, у Перрі виникли труднощі з диханням, пов’язані з “застоєм в легенях”. Він знаходиться в свідомості і відчуває себе нормально. Очікується, що музиканта можуть виписати протягом доби.
Гурт Aerosmith був створений у 1970 році Стівеном Тайлером, Джо Перрі і Томом Хемілтоном, пізніше до них приєдналися гітарист Бред Уітфорд і барабанщик Джо Крамер. У 1973 році Aerosmith записали свій дебютний однойменний альбом. За час свого існування колектив випустив 15 альбомів, є володарем чотирьох премій Grammy. Aerosmith зробили сильний вплив на розвиток різних музичних напрямків, поєднуючи у своїй творчості елементи хард-року, хеві-метала, поп-музики, глема і блюзу. У 2001 році вони були включені в Зал слави рок-н-ролу, а журнал Rolling Stone і телеканал VH1 включили їх до списку 100 найбільших музикантів всіх часів (100 Greatest Artists of All Time).
Як раніше інформував УНН, у США апеляційний суд скасував рішення нижчої інстанції, що в 2016 році виправдала Роберта Планта і Джиммі Пейджа у справі про плагіат у пісні Led Zeppelin “Stairway to Heaven”.