В Нью-Йорке госпитализировали участника группы Aerosmith

Как отмечает интернет-портал, инцидент имел место в субботу вечером в спортивно-развлекательном комплексе Madison Square Garden в нью-йоркском районе Манхэттен. Перри вышел на сцену, чтобы выступить с американским пианистом Билли Джоэлом. Возвращаясь в гримерку, Перри потерял сознание. Прибывшие медики в течение 40 минут пытались привести его в чувство, в результате музыканта забрали на носилках.

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По данным TMZ, у Перри возникли затруднения с дыханием, связанные с “застоем в легких”. Он находится в сознании и чувствует себя нормально. Ожидается, что музыканта могут выписать в течение суток.

Группа Aerosmith была создана в 1970 году Стивеном Тайлером, Джо Перри и Томом Хэмилтоном, позже к ним присоединились гитарист Брэд Уитфорд и барабанщик Джо Крамер. В 1973 году Aerosmith записали свой дебютный одноименный альбом. За время своего существования коллектив выпустил 15 альбомов, является обладателем четырех премий Grammy. Aerosmith оказали сильное влияние на развитие различных музыкальных направлений, сочетая в своем творчестве элементы хард-рока, хэви-метала, поп-музыки, глэма и блюза. В 2001 году они были включены в Зал славы рок-н-ролла, а журнал Rolling Stone и телеканал VH1 включили их в список 100 величайших музыкантов всех времен (100 Greatest Artists of All Time).

Как ранее информировал УНН, в США апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции, в 2016 году оправдала Роберта Планта и Джимми Пейджа по делу о плагиате в песне Led Zeppelin “Stairway to Heaven”.