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У Німеччині відреагували на відміну візиту Байдена

У Німеччині відреагували на відміну візиту Байдена

Київ • УНН

 • 18091 перегляди

Уряд Німеччини висловив жаль щодо скасування візиту президента США Джо Байдена через урагани у Флориді. Візит, запланований на 10-12 жовтня, мав включати зустрічі з європейськими лідерами та обговорення війни в Україні.

В уряді Німеччини відреагували на відміну візиту президента США Джо Байдена і зазначили, що шкодують, передає УНН із посилнням на Bild.

"Ми дуже шкодуємо про відміну, але, звичайно, розуміємо ситуацію у Флориді. Білий дім нас заздалегідь поінформував", - сказав BILD офіційний представник уряду ФРН Штефан Хебештрайт.

Додамо

Президент США мав прибути до Берліна у четвер. У суботу він мав зустрітися з канцлером Німеччини, президентом Франції та прем'єр-міністром Великобританії. Основною темою саміту мала стати війна в Україні. Але сьогодні Білий дім повідомив, що Джо Байден переносить візит на невизначений термін через урагани, які обрушилися на штат Флорида.

Нагадаємо

Очікувалось, що Джо Байден прибуде до Німеччини увечері 10 жовтня. Наступного дня його мав приймати з військовими почестями у палаці Бельвю у Берліні Франк-Вальтер Штайнмаєр, після чого глави двох держав мали провести переговори.

Крім того, раніше ЗМІ повідомляли, що наступна зустріч президентів США Джо Байдена й України Володимира Зеленського відбудеться 12 жовтня у Німеччині. Там глава Білого дому головуватиме на зустрічі на рівні лідерів країн та урядів Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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