У Німеччині відреагували на відміну візиту Байдена
Київ • УНН
Уряд Німеччини висловив жаль щодо скасування візиту президента США Джо Байдена через урагани у Флориді. Візит, запланований на 10-12 жовтня, мав включати зустрічі з європейськими лідерами та обговорення війни в Україні.
В уряді Німеччини відреагували на відміну візиту президента США Джо Байдена і зазначили, що шкодують, передає УНН із посилнням на Bild.
"Ми дуже шкодуємо про відміну, але, звичайно, розуміємо ситуацію у Флориді. Білий дім нас заздалегідь поінформував", - сказав BILD офіційний представник уряду ФРН Штефан Хебештрайт.
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Президент США мав прибути до Берліна у четвер. У суботу він мав зустрітися з канцлером Німеччини, президентом Франції та прем'єр-міністром Великобританії. Основною темою саміту мала стати війна в Україні. Але сьогодні Білий дім повідомив, що Джо Байден переносить візит на невизначений термін через урагани, які обрушилися на штат Флорида.
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Очікувалось, що Джо Байден прибуде до Німеччини увечері 10 жовтня. Наступного дня його мав приймати з військовими почестями у палаці Бельвю у Берліні Франк-Вальтер Штайнмаєр, після чого глави двох держав мали провести переговори.
Крім того, раніше ЗМІ повідомляли, що наступна зустріч президентів США Джо Байдена й України Володимира Зеленського відбудеться 12 жовтня у Німеччині. Там глава Білого дому головуватиме на зустрічі на рівні лідерів країн та урядів Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".