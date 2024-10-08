В Германии отреагировали на отмену визита Байдена

ukenru
Эксклюзив
Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход
  •  50336 просмотра

Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки
  •  69495 просмотра

Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки

Эксклюзив
В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу
  •  87619 просмотра

В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу

Эксклюзив
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
  •  107034 просмотра

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Эксклюзив
Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета
  •  81471 просмотра

Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета

Эксклюзив
Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения
  •  95883 просмотра

Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму
  •  101817 просмотра

Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму

Эксклюзив
Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин
  •  100853 просмотра

Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин

Эксклюзив
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
  •  119955 просмотра

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Эксклюзив
Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами
7 октября 2024, 14:26  •  116538 просмотра

Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Воздушная цель движется к Киевской области, возможна работа ПВО - Воздушные силы

Воздушная цель движется к Киевской области, возможна работа ПВО - Воздушные силы

  •  20901 просмотра
Поддержка Украины будет важной частью визита Байдена в Германию - Белый дом

Поддержка Украины будет важной частью визита Байдена в Германию - Белый дом

  •  30177 просмотра
Численность вс рф в Украине могут дополнить солдаты кндр - Минобороны Южной Кореи

Численность вс рф в Украине могут дополнить солдаты кндр - Минобороны Южной Кореи

  •  20606 просмотра
Британия ввела санкции против российских военных, которые применяют химоружие на войне в Украине

Британия ввела санкции против российских военных, которые применяют химоружие на войне в Украине

  •  12666 просмотра
Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

  •  32814 просмотра
публикации
Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

  •  32814 просмотра
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
Эксклюзив

  •  107025 просмотра
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
Эксклюзив

  •  119950 просмотра
Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

7 октября 2024, 14:24  •  124195 просмотра
Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
Эксклюзив

7 октября 2024, 12:28  •  153137 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

  •  109952 просмотра
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября 2024, 03:09  •  141691 просмотра
6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября 2024, 03:03  •  112862 просмотра
В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

5 октября 2024, 16:26  •  110371 просмотра
5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября 2024, 03:07  •  114660 просмотра
Актуальное
В Германии отреагировали на отмену визита Байдена

В Германии отреагировали на отмену визита Байдена

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 15:36  •  4441 просмотра

Read in English

Правительство Германии выразило сожаление об отмене визита президента США Джо Байдена из-за ураганов во Флориде. Визит, запланированный на 10-12 октября, должен был включать встречи с европейскими лидерами и обсуждение войны в Украине.

В правительстве Германии отреагировали на отмену визита президента США Джо Байдена и отметили, что сожалеют, передает УНН со ссылкой на Bild.

"Мы очень сожалеем об отмене, но, конечно, понимаем ситуацию во Флориде. Белый дом нас заранее проинформировал", - сказал BILD официальный представитель правительства ФРГ Штефан Хебештрайт.

Добавим

Президент США должен был прибыть в Берлин в четверг. В субботу он должен был встретиться с канцлером Германии, президентом Франции и премьер-министром Великобритании. Основной темой саммита должна была стать война в Украине. Но сегодня Белый дом сообщил, что Джо Байден переносит визит на неопределенный срок из-за ураганов, которые обрушились на штат Флорида.

Напомним

Ожидалось, что Джо Байден прибудет в Германию вечером 10 октября. На следующий день его должен был принимать с воинскими почестями в дворце Бельвю в Берлине Франк-Вальтер Штайнмайер, после чего главы двух государств должны были провести переговоры.

Кроме того, ранее СМИ сообщали, что следующая встреча президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского состоится 12 октября в Германии. Там глава Белого дома будет председательствовать на встрече на уровне лидеров стран и правительств Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
aviabaza-ramshtainАвиабаза Рамштайн
belii-domБелый дом
frank-valter-shtainmaierФранк-Вальтер Штайнмайер
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
germaniyaГермания
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
floridaФлорида
berlinБерлин