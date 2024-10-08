В Германии отреагировали на отмену визита Байдена
Киев • УНН
Правительство Германии выразило сожаление об отмене визита президента США Джо Байдена из-за ураганов во Флориде. Визит, запланированный на 10-12 октября, должен был включать встречи с европейскими лидерами и обсуждение войны в Украине.
В правительстве Германии отреагировали на отмену визита президента США Джо Байдена и отметили, что сожалеют, передает УНН со ссылкой на Bild.
"Мы очень сожалеем об отмене, но, конечно, понимаем ситуацию во Флориде. Белый дом нас заранее проинформировал", - сказал BILD официальный представитель правительства ФРГ Штефан Хебештрайт.
Добавим
Президент США должен был прибыть в Берлин в четверг. В субботу он должен был встретиться с канцлером Германии, президентом Франции и премьер-министром Великобритании. Основной темой саммита должна была стать война в Украине. Но сегодня Белый дом сообщил, что Джо Байден переносит визит на неопределенный срок из-за ураганов, которые обрушились на штат Флорида.
Напомним
Ожидалось, что Джо Байден прибудет в Германию вечером 10 октября. На следующий день его должен был принимать с воинскими почестями в дворце Бельвю в Берлине Франк-Вальтер Штайнмайер, после чего главы двух государств должны были провести переговоры.
Кроме того, ранее СМИ сообщали, что следующая встреча президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского состоится 12 октября в Германии. Там глава Белого дома будет председательствовать на встрече на уровне лидеров стран и правительств Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".