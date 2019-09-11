У Нафтогазі назвали сценарії щодо транзиту газу через Україну з 2020 року

"Як ви знаєте, Нафтогаз має контракт з Газпромом щодо транзиту російського газу до Європи, і цей контракт добігає кінця за кілька місяців. Один з можливих, якщо не базовий, сценаріїв - що у нас не буде транзиту з 1 січня 2020 року. Це означатиме, що українська економіка втратить 3-4% ВВП. Це також означатиме, що ми, можливо, матимемо питання безпеки газопостачання в Україну - просто говорячи, просто нестачу газу в Україну. Це також означатиме, що для деяких європейських партнерів Україна стане менш важливою, тому що європейський газ більше не буде проходити через Україну, європейський - тобто призначений для європейського ринку", - сказав Вітренко.

Водночас, на його думку, для України може бути й інший шлях щодо контракту на транзит.

"Але є й інший сценарій: що транзит продовжиться, що буде підписано більш ніж один контракт на транзит, що почнеться з 1 січня 2020 року, наприклад, з європейськими компаніями, які куплятимуть російський газ на російсько-українському кордоні, які дозволять Україні не лише процвітати економічно, але й посилять деякий рівень інтеграції з ринком ЄС. І стануть важливим каталізатором для реформ в Україні", - зауважив він.

Нагадаємо, Україна підтвердила участь у тристоронніх переговорах щодо газу з Росією та ЄС 19 вересня.