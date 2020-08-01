У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. За минулу добу найбільшу кількість випадків коронавірусної хвороби підтвердили у Львівській області – 145 та Івано-Франківській – 123. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області – 145, Івано-Франківській області 123, а також у місті Києві – 101 випадок", - сказав Степанов.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зареєстровано 71056 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових за останню добу - 1172, загалом одужало від хвороби - 39308 осіб (+556 за добу), померло через наслідки хвороби - 1709 осіб (+16 за добу), підозри на коронавірусну хворобу отримали - 124076 осіб (+1586 за добу).
Загалом випадки виявлено:
▪️ Вінницька область — 2766 (+30);
▪️ Волинська область — 3828 (+45);
▪️ Дніпропетровська область — 1413 (+11);
▪️ Донецька область — 889 (+8);
▪️ Житомирська область — 1896 (+46);
▪️ Закарпатська область — 5210 (+64);
▪️ Запорізька область — 800 (+10);
▪️ Івано-Франківська область — 4680 (+123);
▪️ Кіровоградська область — 704 (+1);
▪️ м. Київ — 8342 (+101);
▪️ Київська область — 3787 (+71);
▪️ Львівська область — 9671 (+145);
▪️ Луганська область — 127 (+1);
▪️ Миколаївська область — 602 (+12);
▪️ Одеська область — 3315 (+101);
▪️ Полтавська область — 446 (+6);
▪️ Рівненська область — 6111 (+87);
▪️ Сумська область — 509 (+24);
▪️ Тернопільська область — 3035 (+59);
▪️ Харківська область — 3786 (+75);
▪️ Херсонська область — 227 (0);
▪️ Хмельницька область — 1163 (+25);
▪️ Чернівецька область — 5964 (+89);
▪️ Черкаська область — 942 (+18);
▪️ Чернігівська область — 843 (+20).
Нагадаємо, в Україні на ранок 1 серпня зафіксовано вже 71056 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків знову збільшилась - до понад 1100.