В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. За минувшие сутки наибольшее количество случаев коронавирусной болезни подтвердили во Львовской области - 145 и Ивано-Франковской - 123. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области - 145, Ивано-Франковской области 123, а также в городе Киеве - 101 случай", - сказал Степанов.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине зарегистрировано 71056 случаев коронавирусной болезни COVID-19: новых за последние сутки - 1172, в общем выздоровели от болезни - 39308 человек (+556 за сутки), умерло из-за последствий болезни - 1709 человек (+16 за сутки), подозрения на коронавирусную болезнь получили - 124 076 человек (+1586 за сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая область - 2766 (+30);
▪️ Волынская область - 3828 (45);
▪️ Днепропетровская область - 1413 (+11);
▪️ Донецкая область - 889 (8);
▪️ Житомирская область - 1896 (+46);
▪️ Закарпатская область - 5210 (+64);
▪️ Запорожская область - 800 (10);
▪️ Ивано-Франковская область - 4680 (+123);
▪️ Кировоградская область - 704 (+1);
▪️ г. Киев - 8342 (+101);
▪️ Киевская область - 3787 (+71);
▪️ Львовская область - 9671 (+145);
▪️ Луганская область - 127 (+1);
▪️ Николаевская область - 602 (+12);
▪️ Одесская область - 3315 (+101);
▪️ Полтавская область - 446 (+6);
▪️ Ровенская область - 6111 (+87);
▪️ Сумская область - 509 (24);
▪️ Тернопольская область - 3035 (+59);
▪️ Харьковская область - 3786 (+75);
▪️ Херсонская область - 227 (0);
▪️ Хмельницкая область - 1163 (+25);
▪️ Черновицкая область - 5964 (+89);
▪️ Черкасская область - 942 (+18);
▪️ Черниговская область - 843 (+20).
Напомним, в Украине на утро 1 августа зафиксирован уже 71056 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев вновь увеличилась - до более 1100.