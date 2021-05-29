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У містах Європи вийшли на пікети на підтримку затриманого у Мінську Протасєвіча

Київ • УНН

 • 19824 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. На вулиці Берліна сотні людей вийшли на протести на підтримку затриманого в Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасєвіча і його дівчини Соф'ї Сапеги. Про це пише УНН з посиланням на DW.

У містах Європи вийшли на пікети на підтримку затриманого у Мінську Протасєвіча

Деталі

Вказано, що у Берліні зібралося близько 300 осіб, які провели мітинг з критикою правлячого в Білорусі Олександра Лукашенка і російського президента Володимира Путіна. Захід відбувся біля посольства Росії.

Як зазначається, активісти на акції у Берліні скандували зокрема гасла з критикою Лукашенка. Учасники маршу пройшли по центру міста з портретами Протасєвіча, Сапеги та інших політв'язнів. Акція носила мирний характер. Присутні вшанували пам'ять загиблих під час протестів у Білорусі хвилиною мовчання.

У Швеції влада муніципалітету Нака вивісила на будівлі адміністрації біло-червоно-білий прапор, повідомляє Telegram-канал "Білоруси зарубіжжя". Аналогічним чином вчинила адміністрація нідерландського міста Куворден. Цей прапор став одним із символів протестів у Білорусі.

Зокрема, мітинги проходять у низці міст Європи в межах акції "Глобальний пікет солідарності з Білоруссю", до якого закликала одна з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська.

Контекст

Мінськ 23 травня, за повідомленнями, підняв у повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасєвіча, який перебував на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс. Також затримали його дівчину - Соф'ю Сапегу.

Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь, а білоруським літакам - з 29 травня - в авіапросторі України.

Лідери ЄС 24 травня також погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику "Бєлавіа" до своїх авіапростору і аеропортів. Очікується, що рішення європейської влади вплине на близько 20 аеропортів ЄС від Ларнаки до Гельсінкі, з яких виконуються рейси "Бєлавіа" в або з Білорусі.

При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.

Водночас сьогодні російські ЗМІ повідомили, що Росія почала видавати дозволи західним авіакомпаніям на рейси в обліт Білорусі, з чим були проблеми відразу після рішення ЄС.

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