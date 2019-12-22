У Маріуполі затримали підозрюваного у скоєнні серії розбійних нападів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Погрожуючи розправою, зловмисник у масці відібрав у двох маріупольчанок жіночі сумки. Наразі чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України. Триває досудове розслідування. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центральний відділ поліції Донецької області.
Увечері, 20 грудня, до Лівобережного відділення поліції надійшло два повідомлення щодо скоєння розбійних нападів. Потерпілі повідомили, що невідомий чоловік у медичній масці, погрожуючи ножем, відібрав у них сумки, в яких знаходилися гроші, мобільні телефони та інші особисті речі.
У ході розшукових заходів завдяки записам на камері відеоспостереження, розташованій у під'їзді багатоповерхового будинку, де було скоєно один з нападів, оперативники отримали фотознімок із зображенням підозрюваного. Крім того, потерпілі надали прикмети зловмисника.
Поліцейські відпрацювали майже весь район, опитали всіх можливих свідків, перевірили усіх осіб, які раніше потрапляли до поля зору правоохоронних органів. Менш ніж за добу підозрюваного викрили на одній з вулиць Лівобережного району. При собі у чоловіка була медична маска, а вдома у нього було виявлено речі потерпілих.
Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, за напад на кредитну установу у Києві рецидивіста засудили до 7 років позбавлення волі.