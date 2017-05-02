У Львові раптово помер відомий волонтер
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 2 травня. УНН. Вчора у Львові раптово помер відомий волонтер, голова громадської організації “Допоможи фронту” Богдан Дідич. Про це кореспондент УНН повідомляє із посиланням на сторінку ГО у Facebook.
Богдану Дідичу був 41 рік. У нього залишились дружина та три доньки.
З власних джерел кореспонденту УНН стало відомо, що причиною смерті став обірваний тромб. Сьогодні у Львові за померлим відправлять парастас.
Він був активним учасником Революції гідності. Збирав та передавав допомогу українським військовим, сам неодноразово бував у зоні проведення АТО.
Нагадаємо, 25 квітня Мар’їнці, під час обстрілу був поранений волонтер.