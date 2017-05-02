Во Львове внезапно умер известный волонтер
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 2 мая. УНН. Вчера во Львове внезапно умер известный волонтер, председатель общественной организации “Помоги фронту” Богдан Дидыч. Об этом корреспондент УНН сообщает со ссылкой на страницу ОО в Facebook.
Богдану Дидычу был 41 год. У него остались жена и три дочери.
Из собственных источников корреспонденту УНН стало известно, что причиной смерти стал оборванный тромб. Сегодня во Львове по умершему отправят парастас.
Он был активным участником революции достоинства. Собирал и передавал помощь украинским военным, сам неоднократно бывал в зоне проведения АТО.
Напомним, 25 апреля Марьинке, во время обстрела был ранен волонтер.