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У "Лото-Забава" виграно 2 млн грн

У "Лото-Забава" виграно 2 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. У неділю, 27 січня, у державну лотерею “Лото-Забава” виграно 2 млн грн. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

Виграш розділили між собою троє гравців.

Один мільйон гривень дістався гравцю із Дніпропетровської області. Щасливчик придбав виграшний білет № 0149825 у смт Кринички.

“Переможець став 316-м щасливчиком на лічильнику мільйонерів "Лото-Забава" та вже четвертим у цьому році”, — розповіли в “М.С.Л.”

Переможця та новоспеченого багатія запрошують приєднатися до закритого "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л.", а також скористатися VIP-програмою “Два дні з життя мільйонера”, розрахованою на двох осіб.

“Цією пропозицію вже скористалися попередні мільйонери з Харківщини — Оксана Сорокіна та її свекруха Надія Андріївна. Гості отримали призовий сертифікат на 1 000 000 гривень з рук Анатолія Гнатюка у прямому ефірі "Лото-Забава" та провели незабутні вихідні у столиці протягом 8-9 грудня 2018 року”, — нагадали у компанії.

Ще один мільйон гривень розділили між собою двоє гравців з Харківської області, які придбали лотерейні білети № 0358160 та № 0063065. Один з переможців купив свій виграшний білет у Харкові, другий — у смт Великий Бурлук.

“Фартовими точками продажу стали: "ЛОТО маркет" у Харкові на проспекті Московському, 273-А, та точка продажу лотерейних білетів у смт Великий Бурлук, що знаходиться на автовокзалі на вул. Парковій, 29”, — розповіли в “М.С.Л.”, додавши, що кожен гравець отримає по 500 тис. грн.

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