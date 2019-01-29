В "Лото-Забава" выиграны 2 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В воскресенье, 27 января, в государственную лотерею "Лото-Забава" были выиграны 2 млн грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Выигрыш разделили между собой трое игроков.
Один миллион гривен достался игроку из Днепропетровской области. Счастливчик приобрел выигрышный билет № 0149825 в пгт Кринички.
"Победитель стал 316-м счастливчиком на счетчике миллионеров "Лото-Забава" и уже четвертым в этом году", - рассказали в "М.С.Л."
Победителя и новоиспеченного богача приглашают присоединиться к закрытому "КЛУБУ МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л.", а также воспользоваться VIP-программой "Два дня из жизни миллионера", рассчитанной на двух человек.
"Этим предложением уже воспользовались предыдущие миллионеры из Харьковской области - Оксана Сорокина и ее свекровь Надежда Андреевна. Гости получили призовой сертификат на 1 000 000 гривен из рук Анатолия Гнатюка в прямом эфире "Лото-Забава" и провели незабываемые выходные в столице в течение 8-9 декабря 2018 года", - напомнили в компании.
Еще один миллион гривен разделили между собой два игрока из Харьковской области, которые приобрели лотерейные билеты № 0358160 и № 0063065. Один из победителей купил свой выигрышный билет в Харькове, второй - в пгт Великий Бурлук.
"Фартовыми точками продаж стали: "ЛОТО маркет" в Харькове на проспекте Московском, 273-А, и точка продажи лотерейных билетов в пгт Великий Бурлук, что находится на автовокзале на ул. Парковой, 29", - рассказали в "М.С.Л.", добавив, что каждый игрок получит по 500 тыс. грн.