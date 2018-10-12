У Лисичанську впала ракета: зі школи евакуювали майже 700 учнів

"Майже 700 учнів школи евакуювали внаслідок падіння уламків боєприпасів на територію навчального закладу. На щастя, у результаті інциденту ніхто не постраждав. Подія сталася сьогодні в Лисичанську, на підконтрольній Україні території", – йдеться в повідомленні.

Попередньо, у повітрі розірвалася ракета від зенітно-ракетного комплексу "Оса". Одна з її частин впала на територію школи, інша – поблизу "Лисичанського заводу ГТВ".

Нагадаємо, у Лисичанську частина ракети впала у клумбу поблизу школи.



