У Лисичанську впала ракета: зі школи евакуювали майже 700 учнів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Через падіння уламків боєприпасів на територію школи у Лисичанську Луганської області з навчального закладу евакуювали майже 700 учнів. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook, передає УНН.
"Майже 700 учнів школи евакуювали внаслідок падіння уламків боєприпасів на територію навчального закладу. На щастя, у результаті інциденту ніхто не постраждав. Подія сталася сьогодні в Лисичанську, на підконтрольній Україні території", – йдеться в повідомленні.
Попередньо, у повітрі розірвалася ракета від зенітно-ракетного комплексу "Оса". Одна з її частин впала на територію школи, інша – поблизу "Лисичанського заводу ГТВ".
Нагадаємо, у Лисичанську частина ракети впала у клумбу поблизу школи.