В Лисичанске упала ракета: из школы эвакуировали почти 700 учеников
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Из-за падения обломков боеприпасов на территорию школы в Лисичанске Луганской области из учебного заведения эвакуировали почти 700 учеников. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает УНН.
"Почти 700 учеников школы эвакуировали в результате падения обломков боеприпасов на территорию учебного заведения. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. ЧП произошло сегодня в Лисичанске, на подконтрольной Украине территории", – говорится в сообщении.
Предварительно, в воздухе разорвалась ракета от зенитно-ракетного комплекса "Оса". Одна из ее частей упала на территорию школы, другая – вблизи "Лисичанского завода РТИ".
Напомним, в Лисичанске часть ракеты упала в клумбу возле школы.