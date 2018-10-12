В Лисичанске упала ракета: из школы эвакуировали почти 700 учеников

"Почти 700 учеников школы эвакуировали в результате падения обломков боеприпасов на территорию учебного заведения. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. ЧП произошло сегодня в Лисичанске, на подконтрольной Украине территории", – говорится в сообщении.

Предварительно, в воздухе разорвалась ракета от зенитно-ракетного комплекса "Оса". Одна из ее частей упала на территорию школы, другая – вблизи "Лисичанского завода РТИ".

Напомним, в Лисичанске часть ракеты упала в клумбу возле школы.



