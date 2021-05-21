У лісі в Росії знайшли закопаними діаманти на 160 млн рублів, які під час ЧС-2018 у Казані вкрав колумбієць

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У липні 2018 року на території Казанської ярмарки під час навантаження пропала валіза з коштовностями, що належать одній з російських ювелірних компаній. Пропажа товару була виявлена в аеропорту.

Співробітникам правоохоронних органів вдалося встановити особу передбачуваного зловмисника. Ним виявився громадянин Колумбії Едгар Алехандро Валеро Валеро. Він був оголошений в міжнародний розшук, у вересні 2019 року затриманий на території Аргентини, в березні 2021 року екстрадований до Росії, а в квітні — доставлений в Татарстан.

Колумбієць зізнався, що викрадені вироби він закопав у лісосмузі в одному з районів Казані, повідомило МВС РФ. Вказати місце схованки він точно не зміг, поліцейським довелося досліджувати велику ділянку, йдеться в повідомленні. Але в підсумку чотири мішки з коштовностями все-таки вдалося знайти.

“Найближчим часом вилучені коштовності будуть передані законному власникові”, — повідомила офіційний представник МВС Росії Ірина Вовк.