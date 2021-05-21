В лесу в России нашли закопанными бриллианты на 160 млн рублей, которые во время ЧМ-2018 в Казани украл колумбиец
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Полиция Татарстана обнаружила тайник с бриллиантами и ювелирными украшениями, похищенными в Казани во время чемпионата мира по футболу, проходившего в России, пишет УНН.
Детали
В июле 2018 года на территории Казанской ярмарки во время погрузки пропал чемодан с драгоценностями, принадлежащими одной из российских ювелирных компаний. Пропажа товара обнаружилась в аэропорту.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался гражданин Колумбии Эдгар Алехандро Валеро Валеро. Он был объявлен в международный розыск, в сентябре 2019 года задержан на территории Аргентины, в марте 2021 года экстрадирован в Россию, а в апреле — доставлен в Татарстан.
Колумбиец признался, что похищенные изделия он закопал в лесополосе в одном из районов Казани, сообщило МВД РФ. Указать место тайника он точно не смог, полицейским пришлось исследовать большой участок, говорится в сообщении. Но в итоге четыре мешка с драгоценностями все-таки удалось найти.
“В ближайшее время изъятые драгоценности будут переданы законному владельцу”, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.