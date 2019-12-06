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У лікарнях досі 26 постраждалих через пожежу в одеському коледжі

У лікарнях досі 26 постраждалих через пожежу в одеському коледжі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. У лікарнях наразі залишаються 26 постраждалих внаслідок пожежі в одеському коледжі. Наразі у самому закладі освіти тривають роботи із усунення завалів у першій секції будівлі і пошуки людей. Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Рятувально-пошукова операція у коледжі у центрі Одеси продовжується. Наразі тривають роботи по усуненню завалів у першій секції будівлі", - повідомив Куций.

З його слів, спеціальні групи та всі служби працювали всю ніч та наразі продовжують пошуки людей. "На жаль, вночі підтвердилася інформація про ще одну загиблу особу. Мої співчуття близьким", - додав чиновник.

"У лікарнях лишаються ще 26 осіб. Медики продовжують надавати їм всебічну допомогу. Всі служби також напоготові", - зазначив Куций.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

Однією із загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами.

У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі - порушення пожежної безпеки і підпал.

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