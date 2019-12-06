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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102443 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 68205 просмотра

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В больницах до сих пор 26 пострадавших из-за пожара в одесском колледже

В больницах до сих пор 26 пострадавших из-за пожара в одесском колледже

Киев  •  УНН

 • 15693 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В больницах на данный момент остаются 26 пострадавших в результате пожара в одесском институте. Сейчас в самом учебном заведении продолжаются работы по устранению завалов в первой секции здания и поиски людей. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Спасательно-поисковая операция в колледже в центре Одессы продолжается. Сейчас продолжаются работы по устранению завалов в первой секции здания", - сообщил Куцый.

По его словам, специальные группы и все службы работали всю ночь и сейчас продолжают поиски людей. "К сожалению, ночью подтвердилась информация о еще одном погибшем лицо. Мои соболезнования близким", - добавил чиновник.

"В больницах остаются еще 26 человек. Медики продолжают оказывать им всестороннюю помощь. Все службы также наготове", - отметил Куцый.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Одной из погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.

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