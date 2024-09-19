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У КНДР підтвердили проведення нових випробувань балістичних ракет

У КНДР підтвердили проведення нових випробувань балістичних ракет

Київ • УНН

 • 13070 перегляди

Північна Корея випробувала нові тактичні балістичні ракети з "надвеликими боєголовками" та модифіковані крилаті ракети. Випробуваннями керував Кім Чен Ин, який заявив про необхідність розширення ядерного потенціалу країни.

Північна Корея випробувала нові тактичні балістичні ракети з "надвеликими боєголовками" і модифіковані крилаті ракети. Про це в середу, 18 вересня, повідомило державне інформаційне агентство ЦТАК, повідомляє УНН із посиланням на DW.

Деталі

Як зазначається, випробувальними запусками озброєнь керував лідер КНДР Кім Чен Ин. Він заявив про "необхідність подальшого розширення" ядерного потенціалу країни у зв'язку із "серйозною загрозою" з боку зовнішніх сил.

Повідомляється, що у випробуваннях було задіяно балістичну ракету "Хвасонпхо-11да-4,5" із зарядами вагою в 4,5 тонни.

Раніше

Південнокорейські військові повідомили про запуск КНДР кількох ракет малої дальності. Це було друге ракетне випробування Північної Кореї за тиждень.

Також 13 вересня Пхеньян уперше оприлюднив кадри відвідування Кім Чен Ином імовірного підприємства зі збагачення урану.

Кім Чен Ин і шойгу обговорили поглиблення співпраці між КНДР та рф14.09.24, 02:21 • 23232 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Новини Світу
kim-chen-ynКім Чен Ин
pkhenianПхеньян
pivnichna-koreiaПівнічна Корея
pivdenna-koreiaПівденна Корея

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