У КНДР підтвердили проведення нових випробувань балістичних ракет
Київ • УНН
Північна Корея випробувала нові тактичні балістичні ракети з "надвеликими боєголовками" та модифіковані крилаті ракети. Випробуваннями керував Кім Чен Ин, який заявив про необхідність розширення ядерного потенціалу країни.
Північна Корея випробувала нові тактичні балістичні ракети з "надвеликими боєголовками" і модифіковані крилаті ракети. Про це в середу, 18 вересня, повідомило державне інформаційне агентство ЦТАК, повідомляє УНН із посиланням на DW.
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Як зазначається, випробувальними запусками озброєнь керував лідер КНДР Кім Чен Ин. Він заявив про "необхідність подальшого розширення" ядерного потенціалу країни у зв'язку із "серйозною загрозою" з боку зовнішніх сил.
Повідомляється, що у випробуваннях було задіяно балістичну ракету "Хвасонпхо-11да-4,5" із зарядами вагою в 4,5 тонни.
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Південнокорейські військові повідомили про запуск КНДР кількох ракет малої дальності. Це було друге ракетне випробування Північної Кореї за тиждень.
Також 13 вересня Пхеньян уперше оприлюднив кадри відвідування Кім Чен Ином імовірного підприємства зі збагачення урану.
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