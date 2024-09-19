В КНДР подтвердили проведение новых испытаний баллистических ракет

Северная Корея испытала новые тактические баллистические ракеты со "сверхбольшими боеголовками" и модифицированные крылатые ракеты. Об этом в среду, 18 сентября, сообщило государственное информационное агентство ЦТАК, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Как отмечается, испытательными запусками вооружений руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он заявил о "необходимости дальнейшего расширения" ядерного потенциала страны в связи с "серьезной угрозой" со стороны внешних сил.

Сообщается, что в испытаниях была задействована баллистическая ракета "Хвасонпхо-11да-4,5" с зарядами весом в 4,5 тонны.

Ранее

Южнокорейские военные сообщили о запуске КНДР нескольких ракет малой дальности. Это было второе ракетное испытание Северной Кореи за неделю.

Также 13 сентября Пхеньян впервые обнародовал кадры посещения Ким Чен Ыном вероятного предприятия по обогащению урана.

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