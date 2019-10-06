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У Київському Метрополітені розповіли про будівництво нових станцій

Київ • УНН

 • 34272 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У Київському Метрополітені розповіли, що зараз будується дві станції на Виноградар та йдуть перемовини щодо четвертої лінії метро. Про це повідомила начальник інформаційного центру КП “Київський метрополітен” Наталія Макогон, передає кореспондент УНН.

У Київському Метрополітені розповіли про будівництво нових станцій

“Зараз дві станції будуються на Виноградар. І ведуть перемовини щодо початку будівництва метрополітену в рамках четвертої лінії”, — сказала Наталія Макогон.

В інформаційному центра сказали, що міст будується, і тому ведуть перемовини з китайським посольством щодо фінансування будівництва метрополітену.

Нагадаємо, на Подільському мосту вже побудували майже 3 км траси метро.

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