В Киевском метрополитене рассказали о строительстве новых станций
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В Киевском метрополитене рассказали, что сейчас строится две станции на Виноградарь и идут переговоры касательно четвертой линии метро. Об этом сообщила начальник информационного центра КП “Киевский метрополитен” Наталья Макогон, передает корреспондент УНН.
“Сейчас две станции строятся на Виноградарь. И ведут переговоры о начале строительства метрополитена в рамках четвертой линии”, — сказала Наталья Макогон.
В информационном центра сказали, что мост строится, и поэтому ведут переговоры с китайским посольством о финансировании строительства метрополитена.
Напомним, на Подольском мосту уже построили почти 3 км трассы метро.