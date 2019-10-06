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В Киевском метрополитене рассказали о строительстве новых станций

Киев • УНН

 • 34272 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. В Киевском метрополитене рассказали, что сейчас строится две станции на Виноградарь и идут переговоры касательно четвертой линии метро. Об этом сообщила начальник информационного центра КП “Киевский метрополитен” Наталья Макогон, передает корреспондент УНН.

В Киевском метрополитене рассказали о строительстве новых станций

“Сейчас две станции строятся на Виноградарь. И ведут переговоры о начале строительства метрополитена в рамках четвертой линии”, — сказала Наталья Макогон.

В информационном центра сказали, что мост строится, и поэтому ведут переговоры с китайским посольством о финансировании строительства метрополитена.

Напомним, на Подольском мосту уже построили почти 3 км трассы метро.

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