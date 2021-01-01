У Києві пройшла смолоскипна хода до дня народження Степана Бандери
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У Києві провели смолоскипну ходу до Дня народження лідера ОУН (Р) Степана Бандери. Учасники акції пройшли від парку Т. Шевченка до Майдану Незалежності, інформує УНН.
Так, сьогодні націоналістичні сили анонсували проведення у столиці традиційної смолоскипної ходи на честь річниці з Дня народження лідера ОУН (Р) Степана Бандери.
Запланована акція розпочалась о 18:00 біля пам'ятника Т.Г.Шевченку. Учасники заходів тримали червоно-чорні прапори, національні прапори та прапори Нацкорпусу, "Правого сектора" та ВО "Свобода".
Після цього учасники акції із запаленими смолоскипами прослідували до Майдану Незалежності, де акція завершилася близько 19:30 за Києвом.
Нагадаємо, раніше у центрі Києва поліція повідомила про посилення заходів безпеки через смолоскипну ходу.
Довідка УНН: Степан Бандера (1909 — 1959) — український політичний діяч, один із ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття. Після розколу Організації українських націоналістів у 1940 році — голова проводу ОУН-Б. Вбитий у 1959 році у Мюнхені агентом КДБ Богданом Сташинським.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Львові відзначили річницю від дня народження Степана Бандери.