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У Києві частково обмежать рух Північним мостом

У Києві частково обмежать рух Північним мостом

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. У ніч проти 28 грудня на Північному мосту частково обмежать рух. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

“З 20:00 27 грудня до 8:00 28 грудня на Північному мосту частково обмежать рух у зв’язку з проведенням протиаварійних робіт на ньому”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що на стан одного з деформаційних швів на мосту у напрямку Троєщини надходять скарги. На мосту триватимуть протиаварійні роботи. Аби менше впливати на трафік ремонт виконуватимуть уночі проти суботи.

Нагадаємо, метро Києві у новорічну ніч працюватиме на 3 години довше.

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