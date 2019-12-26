У Києві частково обмежать рух Північним мостом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У ніч проти 28 грудня на Північному мосту частково обмежать рух. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
“З 20:00 27 грудня до 8:00 28 грудня на Північному мосту частково обмежать рух у зв’язку з проведенням протиаварійних робіт на ньому”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що на стан одного з деформаційних швів на мосту у напрямку Троєщини надходять скарги. На мосту триватимуть протиаварійні роботи. Аби менше впливати на трафік ремонт виконуватимуть уночі проти суботи.
Нагадаємо, метро Києві у новорічну ніч працюватиме на 3 години довше.