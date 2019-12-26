Метро Києва в новорічну ніч працюватиме на 3 години довше
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Столичне метро в ніч на 1 січня працюватиме на три години довше, ніж зазвичай. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".
"Метро працюватиме на 3 години довше в новорічну ніч. Останній поїзд відправиться з кожної станції в різний час. З центру міста – близько 03:15. Додаткові години роботи додаються до звичайного розкладу кожної станції, розміщеного на вході і платформі", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у новорічну ніч київський фунікулер працюватиме цілодобово, а роботу трамваїв, тролейбусів і маршрутних таксі буде подовжено на три години.