В Киеве частично ограничат движение Северным мостом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В ночь на 28 декабря на Северном мосту частично ограничат движение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
“С 20:00 27 декабря по 8:00 28 декабря на Северном мосту частично ограничат движение в связи с проведением противоаварийных работ на нем”, — говорится в сообщении.
Указано, что на состояние одного из деформационных швов на мосту в направлении Троещины поступают жалобы. На мосту будут продолжаться противоаварийные работы. Чтобы меньше влиять на трафик ремонт будут выполнять в ночь на субботу.
Напомним, метро Киеве в новогоднюю ночь будет работать на 3 часа дольше.