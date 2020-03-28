У Харкові чоловік потонув, рятуючи дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Харкові чоловік намагався врятувати дитину, яка впала у воду, проте потонув. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КНП ХОР “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.
Зазначається, що виклик надійшов щодо Олексіївського водосховища, з приводу: "утоплення".
"Прибувши на місце випадку з’ясували, що чоловік кинувся рятувати дитину, яка з необережності впала у воду. Але сам виплисти не зміг. На жаль, під час огляду бригадою були очевидні ознаки біологічної смерті", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у Чернігівській області внаслідок падіння автомобіля в річку Десна загинув водій транспортного засобу.