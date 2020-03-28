В Харькове мужчина утонул, спасая ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Харькове мужчина пытался спасти ребенка, который упал в воду, однако утонул. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".
Отмечается, что вызов поступил относительно Алексеевского водохранилища, по поводу: "утопление".
"Прибывшие на место происшествия выяснили, что мужчина бросился спасать ребенка, по неосторожности упавшего в воду. Но сам выплыть не смог. К сожалению, во время осмотра бригадой были очевидны признаки биологической смерти", - говорится в сообщении.
Напомним, в Черниговской области в результате падения автомобиля в реку Десна погиб водитель транспортного средства.