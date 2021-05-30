У Флориді невідомі в масках розстріляли натовп у нічному клубі: є загиблі і поранені

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Троє людей в масках вийшли з білого позашляховика та відкрили вогонь з пістолетів по людях, що зібрались на концерті у нічному клубі.

У поліції заявили, що 20 поранених було доставлено до місцевих лікарень. Губернатор Флориди Рон ДеСантіс заявив, що державні органи працюють над тим, щоб зловити зловмисників.

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“Я перебуваю на місці чергового цілеспрямованого і боягузливого акту насильства з боку зброї. Це холоднокровні вбивці, які без розбору стріляли в натовп, і ми будемо шукати справедливості”, — написав у Twitter начальник поліції Майамі-Даде Альфредо Рамірес.

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У Торонто сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула, ще четверо були госпіталізовані.