У Торонто сталася стрілянина в сімейному ресторані: є загиблий і поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Торонто сталася стрілянина. внаслідок якої одна людина загинула, ще четверо були госпіталізовані. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
У заяві поліції у Twitter зазначено, що вони не мають інформації про підозрюваних у стрілянині, додавши, що слідство візьме на себе бюро вбивств. Більше деталей не було.
Місцеві звіти повідомляють, що стрілянина відбулася в сімейному ресторані Chicken Land на винос у невеликому торговому центрі.
Нагадаємо
У місті Вінвуд в Маямі сталася смертельна стрілянина. Одна людина загинула, ще шестеро поранені.