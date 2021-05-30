У Торонто сталася стрілянина в сімейному ресторані: є загиблий і поранені

Деталі

У заяві поліції у Twitter зазначено, що вони не мають інформації про підозрюваних у стрілянині, додавши, що слідство візьме на себе бюро вбивств. Більше деталей не було.

Місцеві звіти повідомляють, що стрілянина відбулася в сімейному ресторані Chicken Land на винос у невеликому торговому центрі.

Нагадаємо

У місті Вінвуд в Маямі сталася смертельна стрілянина. Одна людина загинула, ще шестеро поранені.