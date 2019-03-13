У Будинку з химерами проведуть реставрацію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У 2020 році у Будинку з химерами планується здійснення реставрації фасадів та підпірної стіни. Про це повідомили в Управлінні адміністративними будинками Державного управління справами у відповідь на інформаційний запит УНН.
За даними Державного управління справами, у 2019 році у Будинку з химерами (державна резиденція по вул. Банковій, 10) не передбачений капітальний ремонт, проте планується поточний ремонт орієнтовною вартістю 188,8 тисячі грн.
Крім того, у 2020 році планується здійснення ремонту (реставраційного характеру) фасадів та підпірної стіни державної резиденції.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Цього року на поточний ремонт АП планують витратити понад 960 тисяч грн
У Маріїнському палаці, який знаходиться по вул. Грушевського, 5а, здійснення ремонтів протягом 2019-2021 рр. не планується.
Нагадаємо, з 16 березня у зв'язку з реконструкцією перекриють Шулявський шляхопровід у Києві.