В Доме с химерами проведут реставрацию

По данным Государственного управления делами, в 2019 году в Доме с химерами (государственная резиденция по ул. Банковой, 10) не предусмотрен капитальный ремонт, однако планируется текущий ремонт ориентировочной стоимостью 188,8 тысячи грн.

Кроме того, в 2020 году планируется осуществление ремонта (реставрационного характера) фасадов и подпорной стены государственной резиденции.



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В Мариинском дворце, который находится по ул. Грушевского, 5а, осуществление ремонтов в течение 2019-2021 гг. не планируется.



Напомним, с 16 марта в связи с реконструкцией перекроют Шулявский путепровод в Киеве.