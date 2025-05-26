У Берліні дипломати все частіше порушують ПДР: лідери антирейтингу

Водії автівок на дипломатичних номерах у Берліні все частіше ігнорують правила дорожнього руху. Кількість виданих їм адмінпротоколів за порушення ПДР у 2024 році зросла другий рік поспіль. Такі дані надала поліція Берліна, повідомляє DW з посиланням на видання Tagesspiegel, пише УНН.

Деталі

Торік у Берліні поліція склала 18 288 протоколів про порушення правил дорожнього руху щодо автомобілів з дипломатичними номерами. А це в середньому по 50 порушень на день, підрахували у поліції. Кількість порушень збільшилася на 10%, порівняно з 2023 роком та зростає вже другий рік поспіль, наголосили правоохоронці.

В Україні за рік сталося понад 25 тисяч ДТП: основні причини та кількість жертв

Найбільше повідомлень про порушення отримали водії посольства Саудівської Аравії – 1225. За ними у топі - співробітники посольства США із 1162 порушеннями. Далі з деяким відривом йдуть Ірак, Туреччина та Азербайджан, потім - Катар, Єгипет. Водії українських дипломатів у цьому антирейтингу - на сьомому місці.

Наїхав на поліцейського, який перевіряв документи: на Рівненщині чоловіку повідомили про підозру

Найчастіше кермувальники неправильно паркуються або порушують швидкісний режим. Але через імунітет дипломати не можуть бути притягнуті до відповідальності, і провадження у справі припиняється, уточнює видання.

Під час ДТП водії дипкорпусу тікали з місця події більш ніж у половині випадків. Поліція зафіксувала 48 аварій за участю посольських автомобілів, 19 з яких призвели до травм, одна людина загинула.

В Україні камери на дорогах почнуть фіксувати проїзд на жовтий і червоний сигнали світлофора

Нагадаємо

Європарламент підтримав ухвалення директиви, згідно з якою покарання за перевищення швидкості або водіння в нетверезому стані має застосовуватися в усіх державах-членах ЄС.