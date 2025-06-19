У 2024 році в Ірані стратили щонайменше 975 осіб, що є найвищим показником з 2015 року
Київ • УНН
У 2024 році в Ірані стратили щонайменше 975 осіб, що є найвищим показником з 2015 року. Більшість страт (52%) пов'язані з наркозлочинами.
Управління ООН з прав людини представило доповідь щодо Ірану, згідно з яким, в країні було страчено щонайменше 975 осіб в 2024 році. Більше половини цих страт пов'язані з наркозлочинами.
Передає УНН із посиланням на UN та AP.
Деталі
Минулого року в Ірані відбувалися страти з "тривожною швидкістю", в результаті яких загинуло щонайменше 975 осіб. Про це заявив глава ООН у доповіді, в якій також згадуються інші порушення прав людини - від перешкоджання свободі вираження поглядів до застосування тортур і довільних затримань.
Заступник комісара ООН з прав людини Нада ан-Нашіф, яка представила доповідь у середу в Раді з прав людини в Женеві, закликала Іран припинити всі страти як перший крок до заборони.
Згідно зі звітом Генерального секретаря Антоніу Гутерріша, кількість страт у 2024 році перевищила 834, що були зареєстровані у 2023 році. Це є найвищим показником з 2015 року.
Чотири страти були публічними. В Ірані повішення використовується як метод страти.
Згідно з доповіддю, 52% страчених були за злочини, пов'язані з наркотиками, 43% - за вбивства, 2% - за сексуальні злочини і 3% - за злочини, пов'язані з безпекою.
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